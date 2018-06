Ник Кейв рассказал о дикости русских фанатов

Австралийский музыкант Ник Кейв признался, что считает своих поклонников из России дикими, и выступления в этой стране приносят ему большое удовольствие. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 22 июня.

«Я никогда не считал российскую публику угрюмой. Она дикая, но я думаю, что она чувствует родство с темными мрачными мотивами, которые пронизывают мою музыку. Для меня всегда большое удовольствие играть концерты в России», — рассказал Кейв.

Исполнитель планирует выступить в Москве и Санкт-Петербурге в конце июля.

60-летний Ник Кейв — фронтмен группы Nick Cave and the Bad Seeds. В феврале его композицию Into My Arms назвали одной из самых возбуждающих песен в мире.

