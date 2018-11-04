Умер легендарный джазовый музыкант Рой Харгроув

Американский джазовый трубач Рой Харгроув умер на 50-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety.

По информации издания, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. NPR пишет, что Харгроув несколько лет находился на диализе и был госпитализирован по причинам, связанным с функцией почек.

Музыкант планировал выступление в Нью-Джерси в субботу вечером в рамках джазового фестиваля TD James Moody.

Рой Харгроув был шесть раз номинирован на премию Грэмми, дважды становился лауреатом — в 1998 году за альбом «Habana» и в 2002-м за «Directions in Music: Live at Massey Hall».

Коллеги музыканта считали его величайшим трубачом своего поколения.