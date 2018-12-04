Умер актер из сериала «Универ»

Воронежский актер Виталий Ендовицкий скончался в одной из московских больниц. Артист находился в клинике с конца ноября, когда у него случился инсульт. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает «Блокнот Воронеж».

Актер умер в возрасте 49 лет.

Виталий Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. С 1995 года он учился в Воронежском институте искусств, после окончания вуза решил переехать в Москву.

Артист играл в театре-школе «Образ». Его можно было увидеть в таких сериалах, как «Универ», «След», «Карпов», «Свидетели», «Крыша мира», «Маруся», «Катина любовь», «Детективы». Ендовицкий также снимался в фильмах «Жизнь и судьба» и «Курьер из рая».

Прощание с артистом пройдет в Воронеже 5 декабря.

14 ноября в Подмосковье скончался актер Сергей Юртайкин, известный по роли в фильме «Тихий дон», а также по сериалу «Дальнобойщики».