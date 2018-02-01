Звезду сериала «Детективы» задержали за работу детектива

Сотрудники ФСБ задержали звезду телесериала «Детективы» Алексея Насонова. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее работавший участковым Насонов открыл свое детективное агентство, и, по версии силовиков, работал с нарушениями — передавал клиентам не подлежащую разглашению информацию о частной жизни третьих лиц, в частности — детализации телефонных переговоров. 30 января к нему в офис нагрянули сотрудники Управления «М» ФСБ.

После обыска Насонов был задержан и оправлен на допрос. Впоследствии его отпустили, в настоящее время решается его дальнейшая судьба.

31 января стало известно, что за первые шесть месяцев прошлого года в России осудили 117 человек, которые приобрели «шпионскую» технику. Всех признали виновными по статье 138.1 УК («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), максимальная санкция по которой — лишение свободы на срок до четырех лет. Оправдательных приговоров по делам данной категории не выносилось.

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