Сотню россиян заподозрили в шпионаже и наказали

За первые шесть месяцев прошлого года в России осудили 117 человек, которые приобрели «шпионскую» технику, сообщает РАПСИ со ссылкой на отчет судебного департамента при Верховном суде.

«Оправдательных приговоров по делам данной категории не выносилось. В отношении 34 человек дела прекратили по нереабилитирующим основаниям», — говорится в документе.

Всех признали виновными по статье 138.1 УК («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), максимальная санкция по которой — лишение свободы на срок до четырех лет.

По данным агентства, всего в 2016 году за незаконный оборот спецтехники осудили 228 россиян, а в 2015 году — 259. При этом за два с половиной года суды вынесли лишь один оправдательный приговор по данной статье.

В конце декабря 2017 года президент Владимир Путин поручил принять дополнительные меры таможенного контроля в отношении оборота устройств для слежения. Это стало ответом на вопрос на пресс-конференции об уголовном преследовании фермера из Курганской области Евгения Васильева, обвиняемого в использовании «шпионского» оборудования — купленного на AliExpress GPS-трекера, прикрепленного к корове. В итоге Генпрокуратура отозвала из суда дело «шпиона за коровой» и пообещала проверить все материалы, касающиеся незаконного оборота спецсредств для слежки.

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