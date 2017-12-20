Генпрокуратура проверит все дела о незаконном обороте «шпионских» устройств

Генеральная прокуратура России проводит масштабную проверку всех уголовных дел по ст. 138.1 УК («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Об этом в среду, 20 декабря, официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил RT.

«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — сказал он.

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По словам Куренного, проверка дел, находящихся в производстве у следователей, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги будут подведены в 2018 году.

В Генпрокуратуре пояснили, что заинтересовались ситуацией после возбуждения в Зауралье уголовного дела против фермера Евгения Васильева. Его обвиняют в покупке «шпионского» GPS-трекера для слежки за коровой.

Ведомство начало эту работу после пресс-конференции президента России Владимира Путина. На ней один из журналистов задал главе государства вопрос об уголовном преследовании фермера.

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