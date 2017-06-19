Житель Махачкалы оказался под следствием за незаконную продажу «шпионских часов»

Уголовное дело по подозрению в незаконном сбыте «шпионских часов» возбуждено в отношении 33-летнего жителя Махачкалы. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Дагестану.

По данным следствия, в мае мужчина продал условному покупателю за 25 тысяч рублей регистратор, закамуфлированный под наручные часы. Техническое устройство предназначено для проведения скрытой аудио- и видеосъемки, отмечается в сообщении.

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Расследование дела продолжается. Оно ведется по статье 138.1 УК РФ («Незаконный сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации»).

В 2016 году в Новосибирске вынесли приговор супругам Антону и Ирине Жальских за торговлю шпионской техникой. Суд оштрафовал их на 200 тысяч рублей. Из приговора следует, что подсудимые без лицензии приобрели через международный сайт видеокамеры, закамуфлированные под дымовые пожарные извещатели (свободная реализация такой техники в России запрещена), и продавали их в интернете.