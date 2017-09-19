Саратовского полицейского уличили в использовании шпионской ручки

Замначальника одного из территориальных отделов полиции Саратовской области заподозрили в незаконном приобретении аппаратуры для негласного получения информации, замаскированного под авторучку. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, гаджет был приобретен в мае. «Противоправные действия подозреваемого выявлены и пресечены сотрудниками регионального следственного управления совместно с УФСБ России по Саратовской области», — говорится в сообщении управления. Было возбуждено дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Telegram-канал Mash сообщает, что фигуранта зовут Аурел Турешев, и он работает в поселке Озинки. По информации паблика, полицейский отправился с шпионской ручкой на заседание управления СК в Саратов, где «тыкал ее в лицо» сотрудникам ведомства. Уточняется, что устройство было приобретено на китайском сайте.

В августе 2017 года на сахалинскую пенсионерку завели дело за покупку очков с функцией скрытой видео- и аудиозаписи. Женщина заказала их через мобильное приложение, однако товар изъяли на таможне.