Сахалинская пенсионерка попыталась купить шпионские очки

На Сахалине в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело за попытку купить очки с функцией скрытой видео- и аудиозаписи. Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по Сахалинской области.

«Шпионские» очки 63-летняя женщина (ее имя не сообщается) заказала с помощью мобильного приложения в мае этого года. Однако сделка не была доведена до конца — очки были изъяты таможенными органами.

«Согласно заключению таможенного эксперта, очки являются видеорегистратором, и по наличию функциональной возможности и конструктивной приспособленности относятся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения акустической и визуальной информации», — говорится в сообщении регионального СК. Свободная реализация подобных товаров на территории России запрещена.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности», разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.