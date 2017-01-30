Волжанин попытался продать собачий ошейник с диктофоном и стал фигурантом дела

Житель города Волжский в Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела из-за собачьего ошейника, оснащенного GPS-датчиком и диктофоном. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

31-летний мужчина купил ошейник в августе 2016 года через интернет. Благодаря маячку хозяин питомца мог в любое время отследить его местонахождение. «При этом у гаджета была еще одна дополнительная функция — возможность вести скрытую аудиозапись», — отметили следователи.

Затем владелец аксессуара захотел продать его и разместил соответствующую информацию на сайте бесплатных объявлений. 2 декабря его приобрел действовавший под прикрытием оперативный сотрудник отдела «К» главного управления МВД по области.

Продавец подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до четырех лет, а также лишение свободы на тот же срок.

К специальным техсредствам, о которых идет речь, относятся приборы для негласного получения акустических данных, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров. Их свободный оборот запрещен, использовать подобное оборудование вправе только сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Уголовная ответственность наступает в том случае, если устройства разработаны и предназначены именно для тайного получения сведений, затрагивающих конституционные права личности.