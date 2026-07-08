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20:16, 8 июля 2026Путешествия

Раскрыты изменившиеся приоритеты россиян на шопинге в Турции

Российские туристы покупают во время шопинга в Турции текстиль и парфюмерию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: gokcentunc / Shutterstock / Fotodom

Россияне покупают во время шопинга в Турции текстиль, парфюмерию и традиционные местные сладости взамен изделий из кожи. Изменившиеся приоритеты отечественных туристов раскрыл в беседе с РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

Он объяснил, что несколько лет назад граждане РФ часто выбирали для покупок в Турции изделия из кожи и меха. Однако теперь предпочтения изменились. «На решение покупателей влияют и изменение потребительских привычек, и рост цен», — добавил он.

Кроме того, россияне не теряют интерес к кофе, чаю, специям и сувенирам благодаря легким правилам провоза в багаже.

Ранее сообщалось, что российский турпоток в турецкую Анталью в июне 2026 года снизился на четыре процента. Представители агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» сообщили, что самыми популярными курортами в провинции Анталья у россиян стали Кемер, Аланья и Сиде.

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