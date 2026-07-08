Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:19, 8 июля 2026Ценности

61-летняя Алена Апина восхитила фанатов фотосессией в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @neapina

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина устроила откровенную фотосессию и восхитила фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в черном облегающем наряде, оформленном прозрачными рукавами и юбкой. Изделие дополнили кружева и глубокое декольте.

На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали Апиной легкий макияж с акцентом на нюдовые тона. Стилисты, в свою очередь, завершили ее образ круглыми золотыми серьгами и уложили волосы в локоны.

Поклонники оказались в восторге от съемки знаменитости. «Есть договор с темными силами на долгую молодость?», «Классно выглядишь», «Фантастическая женщина», «Обожаю, восхищаюсь, люблю!», «Очень тебе идет этот наряд», — комментировали они.

В июне Алена Апина отреагировала на критику откровенных нарядов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин требует быстрее урегулировать ситуацию с топливом. Президенту рассказали о бензине по 197 рублей за литр в одном из регионов

    Минобороны России выпустило заявление после налета больше сотни дронов ВСУ

    МИД Казахстана ответил на слухи о запуске украинских БПЛА для ударов по России

    Названы последствия недосыпа по полтора часа в день

    Татьяна Буланова заявила о готовности стать бабушкой

    Звезда «Знахаря» устроил дебош в поезде

    Режим ЧС объявили в российском регионе

    61-летняя Алена Апина восхитила фанатов фотосессией в прозрачном наряде

    Раскрыты изменившиеся приоритеты россиян на шопинге в Турции

    Историк-иноагент рассказала о рыданиях из-за новостей из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok