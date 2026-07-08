61-летняя Алена Апина восхитила фанатов фотосессией в прозрачном наряде

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина устроила откровенную фотосессию и восхитила фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в черном облегающем наряде, оформленном прозрачными рукавами и юбкой. Изделие дополнили кружева и глубокое декольте.

На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали Апиной легкий макияж с акцентом на нюдовые тона. Стилисты, в свою очередь, завершили ее образ круглыми золотыми серьгами и уложили волосы в локоны.

Поклонники оказались в восторге от съемки знаменитости. «Есть договор с темными силами на долгую молодость?», «Классно выглядишь», «Фантастическая женщина», «Обожаю, восхищаюсь, люблю!», «Очень тебе идет этот наряд», — комментировали они.

В июне Алена Апина отреагировала на критику откровенных нарядов.