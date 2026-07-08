Татьяна Буланова заявила о готовности стать бабушкой

Татьяна Буланова заявила, что готовится к свадьбе сына и рождению внуков

Певица Татьяна Буланова заявила, что готовится стать бабушкой. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.

57-летняя артистка рассказала, что одобрила выбор своего старшего сына Александра, поэтому семья начала подготовку к свадьбе.

«Ребята уже помолвлены, дело за малым. А потом и внуки пойдут. Но я, честно говоря, не особо верю, что скоро стану бабушкой», — поделилась Буланова

Также Татьяна призналась, что невестка обращается к ней по имени.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала возросшую популярность среди молодежи. Она отметила, что ощущает себя на 25 лет.