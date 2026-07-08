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20:28, 8 июля 2026Культура

Татьяна Буланова заявила о готовности стать бабушкой

Татьяна Буланова заявила, что готовится к свадьбе сына и рождению внуков
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Певица Татьяна Буланова заявила, что готовится стать бабушкой. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.

57-летняя артистка рассказала, что одобрила выбор своего старшего сына Александра, поэтому семья начала подготовку к свадьбе.

«Ребята уже помолвлены, дело за малым. А потом и внуки пойдут. Но я, честно говоря, не особо верю, что скоро стану бабушкой», — поделилась Буланова

Также Татьяна призналась, что невестка обращается к ней по имени.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала возросшую популярность среди молодежи. Она отметила, что ощущает себя на 25 лет.

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