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20:31, 8 июля 2026Россия

Минобороны России выпустило заявление после налета больше сотни дронов ВСУ

Минобороны России: Средства ПВО сбили 111 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России больше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Тульская, Калужская области, Краснодарский край, Крым, Башкирия, Татарстан, а также Московский регион. Помимо того, дроны сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 8 июля средства ПВО уничтожили несколько сотен украинских беспилотников. Уточняется, что во время массированного налета украинских БПЛА под удар попали 18 субъектов страны, среди которых Крым и Татарстан, а также Липецкая, Владимирская, Вологодская, Рязанская области, Московский регион и Краснодарский край.

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