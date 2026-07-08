Минобороны России выпустило заявление после налета больше сотни дронов ВСУ

Минобороны России: Средства ПВО сбили 111 украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России больше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Тульская, Калужская области, Краснодарский край, Крым, Башкирия, Татарстан, а также Московский регион. Помимо того, дроны сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 8 июля средства ПВО уничтожили несколько сотен украинских беспилотников. Уточняется, что во время массированного налета украинских БПЛА под удар попали 18 субъектов страны, среди которых Крым и Татарстан, а также Липецкая, Владимирская, Вологодская, Рязанская области, Московский регион и Краснодарский край.