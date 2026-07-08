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20:27, 8 июля 2026Культура

Звезда «Знахаря» устроил дебош в поезде

Звезду «Знахаря» Михаила Орлова высадили из поезда за пьяный дебош и оскорбления
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Актер Михаил Орлов, известный по ролям в проектах «Я худею», «Ольга» и «Знахарь», устроил дебош в поезде. Об этом сообщает Telegram‑канал «ЧП ДТП Пермь» со ссылкой на пассажирку поезда.

Речь идет о поезде, следовавшем по маршруту Москва — Пермь 7 июля. По словам женщины, около трех часов ночи Орлов стал громко кричать и ругаться на всех подряд, не реагируя на замечания.

«Женщин начал оскорблять, девушек, девочек, пожилых женщин. Это был какой‑то кошмар. Я подошла к проводнице, спросила, есть ли служба безопасности, чтобы его успокоить. Пришлось вызывать наряд на ближайшей станции», — рассказала девушка.

Ранее звезду сериала «След» осудили за пьяный дебош на борту самолета. По имеющимся данным, мужчина должен выплатить 90 тысяч рублей.

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