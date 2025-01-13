Звезду сериала «След» осудили за пьяный дебош на борту самолета

В Хабаровске суд оштрафовал актера Воловенко за пьяный дебош на борту самолета

В Хабаровске суд оштрафовал актера Евгения Воловенко, известного по эпизодическим ролям в сериалах «След», «Папины дочки» и других крупных проектах, за пьяный дебош на борту самолета. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина должен выплатить 90 тысяч рублей. Он признал свою вину.

16 сентября 2024 года пьяный Воловенко летел из Москвы в Хабаровск рейсом авиакомпании «Россия». Во время полета артист пытался открыть дверь самолета, а также хотел покурить на борту «за взятку» экипажу.

По прилету в Хабаровск Воловенко передали полиции, но после составления протокола отпустили. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело.