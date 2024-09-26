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15:12, 26 сентября 2024Силовые структуры

На устроившего дебош на борту самолета российского актера завели уголовное дело

На устроившего дебош в самолете Москва-Хабаровск актера Воловенко завели дело

Кадр: Шоу «Привет, Андрей!» / «Россия 1»

На устроившего дебош в самолете Москва-Хабаровск 52-летнего актера Евгения Воловенко завели уголовное дело. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел 16 сентября. Воловенко угрожал бортпроводникам, требовал пересадить его в бизнес-класс, разрешить ему покурить за деньги в туалете, и пытался открыть дверь самолета во время полета. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Отмечается, что перед посадкой актер перебрал с алкоголем и затем устроил дебош. Кроме того, он требовал принести ему коньяк. Бортпроводники доложили о происходящем командиру воздушного судна, а тот уже сообщил в полицию. По приземлению в Хабаровске Воловенко задержали. По словам очевидцев, он был пьян и плохо держался на ногах и не понимал, что происходит вокруг. В изоляторе временного содержания он признался, что выпил несколько бутылок алкоголя.

Ранее сообщалось, что в марте суд в Новосибирске арестовал на семь суток звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, устроившего пьяный дебош в баре.

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      Анна Габай
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