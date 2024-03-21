Устроивший пьяный дебош актер из «Слова пацана» получил семь суток ареста

Актера Кологривого арестовали на семь суток после дебоша в баре Новосибирска

В Новосибирске суд арестовал на семь суток звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, устроившего пьяный дебош в баре. Об этом сообщает РИА Новости.

Арест назначен за мелкое хулиганство. В суде актер попытался объяснить свое поведение.

Ранее Кологривый раскаялся в содеянном. «Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно», — заявил артист.

Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Кроме этого, актер пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. Затем дебошир начал заламывать девушке руки.