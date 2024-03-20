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00:48, 20 марта 2024Культура

Звезда «Слова пацана» укусил за ногу официантку

«Абзац»: актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосбириска
Никита Кологривый

Никита Кологривый . Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска, об этом в Telegram-канале сообщило издание «Абзац».

Отмечается, что актер «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта, он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

В материале говорится, что Кологривый пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.

По информации издания, актер и его директор не связывались с администрацией ресторана, извинений не последовало. Теперь инцидентом займутся сотрудники полиции.

18 марта Кологривый снова попал в скандал. Артист поругался с организаторами фан-встречи и заявил, что они не умеют встречать гостей.

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      Марина Совина
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