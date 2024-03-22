Защита осужденного за дебош Кологривого оценила вынесенный ему приговор

Адвокат Никиты Кологривого оценил вынесенный актеру приговор

Адвокат осужденного за дебош Никиты Кологривого Андрей Жуков сказал, что доволен решением суда не увеличивать срок ареста актера на 15 суток. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В интервью изданию Жуков отметил, что обычно за аналогичные правонарушения граждане получают в наказание арест от трех до пяти суток. В случае с его доверителем это было невозможно из-за общественного резонанса. Адвокат добавил, что вынесенным решением суд учел баланс интересов актера и интересов общества. Поэтому вынесенный приговор защита Кологривого обжаловать не будет.

Ранее Новосибирский областной суд оставил в силе арест на семь суток Никите Кологривому по делу о хулиганстве.

В ночь на 19 марта в Новосибирске актер напал на сотрудников заведения и пытался склонить к близости официантку. После этого дебошир устроил потасовку, укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.

