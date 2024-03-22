Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 22 марта 2024Силовые структуры

Защита осужденного за дебош Кологривого оценила вынесенный ему приговор

Адвокат Никиты Кологривого оценил вынесенный актеру приговор
Начало событий в новости Звезда «Слова пацана» укусил за ногу официантку

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Адвокат осужденного за дебош Никиты Кологривого Андрей Жуков сказал, что доволен решением суда не увеличивать срок ареста актера на 15 суток. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В интервью изданию Жуков отметил, что обычно за аналогичные правонарушения граждане получают в наказание арест от трех до пяти суток. В случае с его доверителем это было невозможно из-за общественного резонанса. Адвокат добавил, что вынесенным решением суд учел баланс интересов актера и интересов общества. Поэтому вынесенный приговор защита Кологривого обжаловать не будет.

Ранее Новосибирский областной суд оставил в силе арест на семь суток Никите Кологривому по делу о хулиганстве.

В ночь на 19 марта в Новосибирске актер напал на сотрудников заведения и пытался склонить к близости официантку. После этого дебошир устроил потасовку, укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Украина решила ослушаться США и готова продолжить наносить удары по НПЗ России. В Киеве назвали их своей законной целью

      Командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области

      Возможность пересмотра договора ЕС для помощи Украине оценили

      На Украине отказались от выдачи отсрочки священникам и дипсотрудникам

      В Госдуме назвали слухами сообщения о новой волне мобилизации

      На Украине сообщили о частичном запуске ДнепроГЭС после ракетного удара

      Названа причина выступлений Орбакайте в ресторанах США

      Пассажир рейса в Москву пошутил о бомбе и подставил друга

      Пьяный россиянин напугал прохожих купленной для ребенка игрушкой

      Бывшему главе российского города продлили арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше