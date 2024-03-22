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12:28, 22 марта 2024Силовые структуры

Наказание Кологривого оставили в силе

В Новосибирске суд оставил в силе арест актера Никиты Кологривого на семь суток

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новосибирский областной суд оставил в силе арест на семь суток актеру Никите Кологривому по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Юлия Деменкова назвала наказание справедливым и соразмерным содеянному. С этим мнением согласился адвокат актера. По его мнению, суд учел, что Кологривый признал вину, извинился перед потерпевшими и никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

При этом прокуратура хотела увеличить срок нахождения артиста под стражей до 15 суток. Сторона обвинения заявила, что проступок Кологривого вызвал широкий резонанс, поэтому нужно продемонстрировать обществу, что за грубое нарушение порядка следует строгое наказание.

Ранее 22 марта сообщалось, что Кологривого привезли в суд Новосибирска, чтобы пересмотреть наказание.

Кологривого отправили в изолятор на семь суток за пьяный дебош в местном баре. В ночь с 18 на 19 марта артист напал на сотрудников заведения и пытался склонить к близости официантку.

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