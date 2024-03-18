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15:25, 18 марта 2024Культура

Звезда «Слова пацана» снова попал в скандал

Звезда «Слова пацана» Кологривый поругался с организаторами фан-встречи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый снова попал в скандал. Об этом пишет Ngs.ru.

Артист поругался с организаторами фан-встречи и заявил, что они не умеют встречать гостей. «Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению», — сказал он.

Кологривый отметил, что самостоятельно организует встречу с поклонниками. «У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают», — добавил актер.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области сообщили, что у руководства кинотеатра возникло недопонимание с одним из сотрудников команды актера. Также уточняется, что разногласия были улажены.

Ранее Кологривый заявил, что против него начали вести проплаченную политику. Артист рассказал, что в сети начали распространяться слухи о проведении им автограф-сессии в Москве, которые не соответствуют действительности.

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