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10:07, 21 марта 2024Силовые структуры

Стали известны подробности условий содержания актера Кологривого в ИВС

Shot: актера Кологривого посадили в четырехместную камеру в новосибирском ИВС
Начало событий в новости Звезда «Слова пацана» укусил за ногу официантку

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В новосибирском изоляторе временного содержания (ИВС) актера и звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого посадили в четырехместную камеру. Подробности условий его содержания раскрывает SHOT в своем Telegram-канале.

Полицейские отказали Кологривому в индивидуальной камере. В течение семи дней компанию известному актеру составят двое других правонарушителей по административным делам. Уточняется, что актер просил у правоохранителей книги, бумагу и ручку, чтобы писать стихи и записывать светлые мысли. Он отметил, что теперь у него есть целая неделя, чтобы подумать о жизни и выспаться. Однако правоохранители не разрешили актеру взять с собой в камеру канцелярские принадлежности.

21 марта суд арестовал артиста на семь суток за мелкое хулиганство.

Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Кроме этого, актер пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. Затем дебошир начал заламывать девушке руки.

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      Анна Габай
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