Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 21 марта 2024Силовые структуры

Прокуратура сочла мягким наказание арестованной звезды «Слова пацана»

Прокуратура оспорит мягкое наказание в виде 7 суток ареста Кологривому
Начало событий в новости Стали известны подробности условий содержания актера Кологривого в ИВС

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Прокуратура намерена оспорить наказание, назначенное актеру и звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому за пьяный дебош в ресторане Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В прокуратуре сочли мягким решение суда, отправившего артиста под административный арест на семь суток.

Кологривого посадили в четырехместную камеру новосибирского изолятора временного содержания (ИВС). В течение семи дней компанию актеру составят двое других правонарушителей по административным делам. Кологривый просил у полицейских разрешения взять с собой книги, бумагу и ручку, чтобы писать стихи и записывать светлые мысли, но получил отказ. Он отметил, что теперь у него есть целая неделя, чтобы подумать о жизни и выспаться.

21 марта суд признал артиста виновным в мелком хулиганстве. В ночь с 18 на 19 марта в ресторане он нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива. Кроме этого, актер пытался склонить к близости одну из официанток, а после ее отказа укусил ее за ногу и заламывал ей руки.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      В Киеве пожаловались на объемы поставленных снарядов Евросоюзом

      Россияне отвернулись от ипотеки

      Раскрыта опасность длительной невесомости

      51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без макияжа

      Деньги на расселение аварийного жилья захотели выделять по-новому

      Владимир Путин победил на выборах президента России

      Очередной иск подан из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      Макрона заподозрили в подражании Путину

      13 человек предстанут перед судом за диверсии в трех российских регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше