Прокуратура сочла мягким наказание арестованной звезды «Слова пацана»

Прокуратура оспорит мягкое наказание в виде 7 суток ареста Кологривому

Прокуратура намерена оспорить наказание, назначенное актеру и звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому за пьяный дебош в ресторане Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В прокуратуре сочли мягким решение суда, отправившего артиста под административный арест на семь суток.

Кологривого посадили в четырехместную камеру новосибирского изолятора временного содержания (ИВС). В течение семи дней компанию актеру составят двое других правонарушителей по административным делам. Кологривый просил у полицейских разрешения взять с собой книги, бумагу и ручку, чтобы писать стихи и записывать светлые мысли, но получил отказ. Он отметил, что теперь у него есть целая неделя, чтобы подумать о жизни и выспаться.

21 марта суд признал артиста виновным в мелком хулиганстве. В ночь с 18 на 19 марта в ресторане он нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива. Кроме этого, актер пытался склонить к близости одну из официанток, а после ее отказа укусил ее за ногу и заламывал ей руки.