Устроивший пьяный дебош актер из «Слова пацана» раскаялся в содеянном

Устроивший пьяный дебош актер Никита Кологривый раскаялся в содеянном

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, устроивший пьяный дебош в новосибирском ресторане, раскаялся в содеянном. Свой поступок он прокомментировал в зале суда, его цитирует ТАСС.

«Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно», — заявил артист.

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска Кологривый в нетрезвом состоянии напал на сотрудников. Он также пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого актер начал заламывать девушке руки.

Его поместили в спецприемник, там он будет находиться до решения суда. Артиста могут арестовать на 15 суток.