Дебош звезды «Слова пацана» в ресторане Новосибирска попал на видео

Дебош звезды сериала «Слова пацана» Кологривого в ресторане попал на видео

Дебош российского актера и звезды сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого в одном из ресторанов Новосибирска попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Абзац».

В ролике видно, как находящийся в заведении артист неоднократно вступает в драки с другими посетителями и сотрудниками заведения, после чего его оттаскивают от потасовки. Помимо этого, звезда сериала вышвыривает со стола вещи и ссорится с официантками. На следующем кадре Кологривый снимает футболку и стремится подраться с другими мужчинами вновь.

Ранее сообщалось, что Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из ресторанов Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Помимо этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.