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11:46, 20 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о грозящем аресте на 15 суток актеру из «Слова пацана»

Shot: актеру Кологривому грозит арест на 15 суток из-за дебоша в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российского актера и звезду сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого могут арестовать на 15 суток за мелкое хулиганство в ресторане Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Актер хотел улететь в Москву, но правоохранители приехали к нему в отель и задержали. Его везут в отдел полиции.

Ранее стало известно, что Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из ресторанов Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Кроме этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.

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      Екатерина Кашурникова
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