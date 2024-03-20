Укусившего официантку актера из «Слова пацана» отправили в отдел полиции

«112»: Актера Кологривого везут в отдел полиции в Новосибирске из-за дебоша

Российского актера и звезду сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого везут в отдел полиции в Новосибирске из-за дебоша. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, правоохранители хотят задать несколько вопросов актеру о его поведении в баре, так как сотрудники заведения написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из ресторанов Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Кроме этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.