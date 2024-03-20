Звезда «Слова пацана» попал на видео у отдела полиции после дебоша в ресторане

Актер Кологривый приехал в полицию после дебоша в ресторане Новосибирска

Начало событий в новости Стало известно о грозящем аресте на 15 суток актеру из «Слова пацана»

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый сам приехал в отдел полиции после пьяного дебоша, устроенного им в ресторане Новосибирска. Видео с ним публикует NGS.

На кадрах виден артист, выходящий из автомобиля. Он говорит, что у него хороший настрой, и заходит в отдел полиции.

Ему грозит 15 суток за мелкое хулиганство, он хотел улететь в Москву, но был вынужден остаться в Новосибирске до окончания разбирательства.

Ранее стало известно, что Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из ресторанов Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива. Кроме этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.