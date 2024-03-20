Укусившего официантку актера из «Слова пацана» поместили в спецприемник

Актера Кологривого поместили в спецприемник из-за дебоша в баре Новосибирска

Российского актера и звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого поместили в спецприемник. Об этом сообщает РИА Новости.

Против актера составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. В спецприемнике он будет находиться до решения суда.

Ранее стало известно, что Кологривого могут арестовать на 15 суток.

Актер «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Кроме этого, Кологривый пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.