Раскрыт мотив расправы над пятилетней девочкой из Ачинска

Мать убила пятилетнюю дочь в Ачинске из-за неприязненных отношений с мужем

Жительница Ачинска назвала мотив расправы над пятилетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина дала признательные показания во время допроса и рассказала, что пошла на преступление из-за неприязненных отношений, в том числе с мужем. В ближайшее время ей предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что женщина заранее спланировала расправу. Она вывела ребенка из дома якобы для похода в магазин и принялась душить в безлюдном месте.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. В полицию обратился супруг, он рассказал, что женщина сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи.