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Силовые структуры
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16:20, 8 июля 2026Силовые структуры

Мать убитой 5-летней девочки из Ачинска сделала признание

Мать 5-летней девочки из Ачинска призналась в ее убийстве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Мать пятилетней девочки из Ачинска, которую нашли без признаков жизни, призналась в расправе над ней. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, женщина рассказала, что заранее планировала расправу. Она вывела ребенка из дома якобы для похода в магазин и принялась душить в безлюдном месте. Причиной, предварительно, стало то, что мать унижали в семье из-за проблем с психикой.

После расправы женщина поехала автостопом в Новосибирск. Там она хотела лишить себя жизни.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. В полицию обратился супруг, он рассказал, что женщина сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи.

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