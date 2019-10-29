Умер продюсер «Крестного отца» и «Китайского квартала»

Американский продюсер Роберт Эванс скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Vanity Fair.

Отмечается, что он умер в субботу, 26 октября.

Роберт Эванс руководил кинопроизводством студии Paramount Pictures с 1967 по 1974 годы. Он стал известен благодаря таким картинам, как «Ребенок Розмари», «Китайский квартал» и «Крестный отец». Эти картины были включены в Национальный реестр фильмов США. В 1994 году Эванс выпустил автобиографию под названием «Парень остается в картине».

24 сентября стало известно о смерти Джоэла Мендела. Он стал одним из продюсеров мультсериала «Симпсоны» в 1989 году, когда этот анимационный проект Мэтта Грейнинга только стартовал на телевидении. Его имя упоминается в титрах более чем 200 эпизодов «Симпсонов». В 2013 году он стал одним из продюсеров мультсериала «Рик и Морти».

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