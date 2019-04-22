Умер продюсер «Вечного сияния чистого разума» и «Игры»

Умер американский продюсер кино и телевидения Стив Голин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Голин боролся долгие годы.

Голин стал известен благодаря таким картинам, как «Вечное сияние чистого разума», «Игра», «Выживший», также он продюсировал оскароносный фильм «В центре внимания». На телевидении он отметился сериалом «Мистер Робот», который завоевал «Золотой глобус».

20 января стало известно о смерти Эндрю Джорджа Вайны — продюсера первых трех фильмов «Рэмбо», «Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор: Да придет спаситель», и еще полусотни картин. За неделю до этого умер продюсер «Дозоров» и «Иронии судьбы. Продолжение», актер и сценарист Алексей Кублицкий.

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