Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминаторов»

Кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна скончался в воскресенье, 20 января, на 75 году жизни. Об этом сообщает Венгерский национальный фонд кино.

Мужчина умер в своем доме в Будапеште после продолжительной болезни, отмечает портал HVG.

Вайна родился в Будапеште в 1944 году. В возрасте 12 лет он эмигрировал в Канаду с помощью Красного Креста, позднее оказался в Лос-Анджелесе и учился в Калифорнийском университете. Там он начал работать на кафедре кинематографии, позже основал фотокомпанию, фирму по изготовлению париков в Гонконге и был управляющим кинотеатра.

С именем Вайны связаны около полусотни фильмов. Среди прочих он продюсировал первые три фильма «Рэмбо», «Терминатор 3: Восстание машин» и «Терминатор: Да придет спаситель». С января 2011 года Вайна был правительственным комиссаром, ответственным за сохранение и развитие кинематографа Венгрии.

14 января в возрасте 46 лет умер продюсер «Дозоров» и «Иронии судьбы. Продолжение», актер и сценарист Алексей Кублицкий. Он скончался в собственной квартире в Москве.

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