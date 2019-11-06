Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Умер российский актер театра и кино Виталий Жигалин. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте Самарского академического театра драмы имени Горького в среду, 6 ноября.

«На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером», — говорится в публикации.

Уточняется, что артист скончался после продолжительной болезни. Ему было 48 лет. Гражданская панихида пройдет 8 ноября в помещении Дома актера в Самаре.

Жигалин был известен по таким фильмам и сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Трио», «Служу Советскому Союзу!», «Белая ночь», «Ментовские войны-7» и «Лучшие враги». В Самарском академическом театре драмы имени Горького он участвовал в спектаклях «Алые паруса», «Три сестры», «Побег из Шоушенка» и «Панночка».

20 сентября стало известно о смерти Игоря Шибанова, который также появлялся в сериале «Улицы разбитых фонарей». Артисту было 75 лет.