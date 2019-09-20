Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»

Народный артист России Игорь Шибанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте ТЮЗа имени Брянцева, в котором служил актер.

Точная причина смерти не уточняется. Представители ТЮЗа заявили, что «сердце артиста остановилось на пути в Краснодар», где он должен был выступить со спектаклем.

Дата и место церемонии прощания будут известны позднее.

Отмечается, что в последний раз Шибанов вышел на сцену ТЮЗа 14 сентября, в день своего 75-летнего юбилея. Он сыграл в спектакле «Бешеные деньги».

Игорь Шибанов снялся в таких фильмах, как «Брат», «Замок», «Про уродов и людей», «Упырь», «Космос как предчувствие» и «Бедный, бедный Павел», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Опера. Хроники убойного отдела». Звание народного артиста России он получил в 1994 году.