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Умер актер из фильма «Метро»

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Сергей Афанасьев

Умер российский актер театра и кино Сергей Афанасьев. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России в четверг, 19 сентября.

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Уточняется, что артист скончался после продолжительной болезни. Ему было 62 года.

В 1990 году Афанасьев выпустился из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Позднее он работал в Ростовском театре драмы имени Горького и в московском «Вернисаже». Его фильмография насчитывает свыше 80 работ. Среди них — «Метро», «Анна-детективъ», «Счастливы вместе», «Динозавр», «Дипломат», «Охота на гения», «СуперБобровы», «Земский доктор. Возвращение» и «Час Волкова».

29 августа стало известно о смерти актера Александра Числова. Он умер в отделении интенсивной реанимации в больнице в Сокольниках. Причиной смерти стала обострившаяся пневмония. Артисту было 54 года.

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