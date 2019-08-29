Умер актер из «Легенды №17»

Российский актер Александр Числов скончался в Москве. Об этом его друг Денис Сердюков рассказал сайту Teleprogramma.pro в четверг, 29 августа.

Отмечается, что Числов умер в отделении интенсивной реанимации в больнице в Сокольниках. Причиной смерти стала обострившаяся пневмония. Артисту было 54 года.

Числов родился в городе Грозный в 1964 году. В 1982-м перебрался с семьей в Москву.

Артист сыграл эпизодические роли в таких фильмах, как «Легенда №17», «Самый лучший фильм 2», «Вор», «Точка» и «Беспредел», а также появился в сериалах «Деффчонки», «Интерны», «Братья Карамазовы», «Папины дочки», «Хиромант», «Не родись красивой», «Дальнобойщики» и «Участок». Всего он принял участие более чем в 250 проектах.