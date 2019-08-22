Умер актер Виктор Власов

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался возрасте 65 лет. Об этом в четверг, 22 августа, сообщается на сайте Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Отмечается, что Власов служил в театре 40 лет — с 1974 по 2014 год. Прощание с актером состоится 24 августа в театре.

Артист родился 16 сентября 1953 года, в 1974 году окончил ГИТИС. Власов был задействован в постановках «Ревизор», «Иван-царевич», «Беседы с Сократом», «Аристократы», «Женитьба», «На чемоданах», «Проводы» и «Трамвай Желание». Кроме того, он снялся в таких фильмах, как «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев», «Черемушки» и другие.

В июле в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев. Среди его режиссерских работ в Малом драматическом театре — «Тень стрелка», «Синий свет», «Подросток» и «Привидения».

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