Умер народный артист России Анатолий Торопов

Умер российский актер театра и кино Анатолий Торопов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

Причина смерти не уточняется. Народному артисту России был 91 год.

Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 года в Пятигорске. В 1952 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего начал работать в труппе Малого театра. Он появлялся во множестве постановок, включая спектакли «Горе от ума», «Маскарад», «Волки овцы», «Недоросль», «Коварство и любовь», «Доходное место», «Ревизор» и «Ярмарка тщеславия».

Артист также снимался в фильмах «Приваловские миллионы», «Северная повесть» и «Хмурый вангур». Кроме того, он известен по ролям в сериалах «Былое и думы», «Хождение по мукам» и «Угрюм-река».

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