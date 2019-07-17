Умер актер и второй режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»

Российский актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

«Отпевание состоится в пятницу, 19 июля, в 11:00 в храме Петра и Павла в Лефортово», — говорится в сообщении. Причина смерти не раскрывается.

Юрий Прохоров родился 6 июля 1940 года в городе Пушкино. В 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища, а в 1967 году стал актером Севастопольского драматического театра имени Луначарского. Позднее работал в качестве второго режиссера над такими фильмами, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Не ждали, не гадали!», «Расстанемся — пока хорошие», «Что сказал покойник», «Женщин обижать не рекомендуется», «Человек войны» и «Адам женится на Еве». В некоторых из этих картин Прохоров также появлялся в качестве актера. Кроме того, он снимался в сериалах «Провинциалы», «Совесть», «Алые погоны» и «Инспектор Лосев».

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