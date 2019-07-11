Умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев, сообщается в Facebook-аккаунте театра.

«Мы с прискорбием сообщаем, что ушел из жизни актер, режиссер и педагог нашего театра Олег Дмитриев. О месте и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно», — говорится в публикации.

Как передает РИА Новости, артист скончался у себя дома в Санкт-Петербурге. Ему было 49 лет.

Олег Дмитриев родился 26 апреля 1970 года. Он был выпускником класса Льва Додина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, а с 1990 года начал служить в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы. Его режиссерский дебют состоялся в 2004 году, когда Дмитриев поставил спектакль «Любовь дона Перлимплина». С 2002 по 2007 годы он был старшим преподавателем СПбГАТИ. Среди его режиссерских работ в Малом драматическом театре — «Тень стрелка», «Синий свет», «Подросток» и «Привидения».

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