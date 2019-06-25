Умерла актриса Алла Покровская

Умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Покровская, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

Актрисе был 81 год. Причина смерти пока не раскрывается. Время и место прощания и похорон будут оглашены позднее.

Покровская — профессор Школы-студии МХАТ. С 2004 года она служила в труппе МХТ имени Чехова, выступала в «Современнике». Артистка снялась в таких фильмах, как «Строится мост», «Выбор цели», «Однофамилец», «Охота на лис» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Помимо этого, Покровская принимала участие в озвучке мультфильмов «Великан-эгоист», «Сказка о царе Салтане», «Перевал» и «Когда-то давно...».

Артистка родилась в семье оперного режиссера, народного артиста СССР Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой. Вышла замуж за театрального режиссера и педагога, народного артиста СССР Олега Ефремова, от которого родила сына — заслуженного артиста России, актера Михаила Ефремова.