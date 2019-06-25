Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.

«Она умерла в реанимации, где находилась последние две недели, а весь последний год она уже не ходила. Умерла она от заражения крови. Переливание было невозможным, потому что у нее была плохая печень», — заявил артист.

Ефремов добавил, что у Покровской, как и у всех пожилых людей, было много болезней.

Покровская умерла 25 июня на 82-м году жизни. Как отметили в МХТ имени Чехова, время и место прощания с ней будет объявлено позже.

Алла Покровская — актриса театра и кино, режиссер театральных постановок. С 1988 года она была профессором Школы-студии МХАТ. Среди наиболее известных картин с ее участием — «Июльский дождь», «Охота на лис», «Дневной поезд», «Дневник директора школы» и «Строится мост».

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