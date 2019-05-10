Умерла народная артистка Нелли Корниенко

Актриса и народная артистка Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая, после продолжительной болезни на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Малого Театра, в котором она работала с 1959 года.

За годы работы Корниенко исполнила более 50 ролей, а также участвовала в современном репертуаре театра. На широком экране впервые появилась в 1960 году, сыграв в картине «Ловцы губок». Наиболее известна исполнением таких ролей, как Далия («Скандальное происшествие в Брикмилле»), Тереза («День рождения Терезы»), Вишневская («Доходное место»), Евгения («На бойком месте»), Лена («Свидание с молодостью») и многих других.

Корниенко родилась 23 мая 1938 года. Была ученицей актера Виктора Ивановича Коршунова, который преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Семеновича Щепкина. После окончания ее пригласили в труппу Малого театра, где она стала одной из ведущих актрис.

Время и место похорон станут известны позднее.