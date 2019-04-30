Умер режиссер «Двойного форсажа»

Американский режиссер Джон Синглтон, снявший «Ребят по соседству» и «Двойной форсаж», умер в больнице Лос-Анджелеса на 52-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Постановщик, по данным издания, скончался мирно, в окружении родных и близких. 17 апреля он перенес инсульт и впал в кому. В последние дни Синглтон находился в клинике.

Отмечается, что с режиссером случился удар после возвращения из Коста-Рики. Он пожаловался на проблемы с ногами и лег в лечебницу, где и произошел инсульт.

Синглтон снял девять фильмов. Его дебютная работа — «Ребята по соседству» — получила две номинации на «Оскар» в 1992 году, в том числе за лучшую режиссуру. Он стал самым молодым номинантом в своей категории, а так же первым афроамериканцем в ней же. Картина, в которой снялись Кьюба Гудинг-младший, Айс Кьюб, Лоуренс Фишберн и Анджела Бассетт, в 2002 году была внесена в Национальный реестр фильмов США.

Кроме «Ребят» и «Двойного форсажа», Синглтон трудился над такими лентами, как «Высшее образование», «Шафт», «Малыш», «Кровь за кровь» и другие.