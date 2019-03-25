Умер режиссер культовых малобюджетных фильмов ужасов

В возрасте 77 лет умер режиссер и сценарист Ларри Коэн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Коэн скончался 23 марта в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких.

Он известен как создатель фильмов категории «B» — малобюджетных картин, которые не являются ни артхаусом, ни порнографией.

Режиссер Эдгар Райт, снявший «Малыша на драйве», отметил в своем Twitter, что многие причисляют себя к создателям независимых картин, но именно Ларри Коэна он считает по-настоящему независимой и бесшабашной «кинолегендой». «Спасибо тебе, Ларри, за жанровое безумие, где идеи были больше бюджета», — написал Райт.

Ларри Коэн много работал в жанре ужасов. Он снял трилогию «Оно живое», киноленты «Бог велел мне», «Кью» и «Возвращение в Салем». Помимо этого, Коэн написал сценарии к трем частям франшизы «Маньяк-полицейский».

Ранее в марте умер российский режиссер Марлен Хуциев.