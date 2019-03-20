Умер народный артист России Анатолий Адоскин. Об этом передает РИА Новости в среду, 20 марта, со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.
«Что касается даты прощания и похорон, об этом будет сообщено позже», — заявили в театре.
Актеру был 91 год. Причина смерти не уточняется.
Анатолий Адоскин родился 23 ноября 1927 года. Он окончил студию при Театре имени Моссовета, после чего его пригласили в труппу. С 1961 по 1965 год служил в театре «Современник», а затем в театре имени Ленинского комсомола. В 1968 году вернулся в Театр имени Моссовета.
Артист сыграл более 60 ролей в кино. Он появлялся в таких фильмах, как «Девчата», «Братья Карамазовы», «Москва-Кассиопея», «Два капитана», «Дальше — тишина», «Человек ниоткуда» и «Пеппи Длинныйчулок».
9 марта стало известно о смерти Владимира Этуша. Актеру было 96 лет.