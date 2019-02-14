Умер народный артист России Сергей Захаров

Эстрадный певец, народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве. Об этом сообщает «Фонтанка» в четверг, 14 февраля.

Захаров умер в одной из столичных больниц. Причина смерти пока не называется. Исполнителю было 68 лет.

Сергей Захаров родился в Николаевской области Украинской ССР в 1950 году. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

Певец также снялся в фильме 1976 года «Небесные ласточки» Леонида Квинихидзе с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко. Год спустя он был осужден за драку, получив год заключения.

В 1996-м Захаров принял участие в нескольких десятках концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина. В том же году он получил звание народного артиста страны. Его голос также известен телезрителям передачи «Моя семья» — он исполнил песню к заставке шоу.

В 1996 году Захаров перенес клиническую смерть. Артист продолжал концертную деятельность до конца своей жизни — в марте 2019 года у него был запланирован концерт в Санкт-Петербурге.